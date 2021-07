Realme sembra estremamente attiva in queste periodo come dimostra l’arrivo di tantissimi device a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Nei giorni scorsi infatti, il produttore cinese ha che il Realme GT Master Edition avrebbe fatto il proprio debutto il 21 luglio.

Tuttavia, nei prossimi giorni arriverà anche un altro dispositivo che prenderà il nome di Realme GT Explorer Master Edition. Questo device è stato oggetto di alcuni leak che ne hanno svelato parte della scheda tecnica.

Come riportato da OnLeaks, noto analista del settore sempre informato sulle novità, il device sarà caratterizzato dalla presenza di Android 11 e dall’interfaccia proprietaria Realme v2.0 UI. Dal punto di vista hardware, ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da ben 12GB di memoria RAM.

Because there seems to be some confusion ahead of the #RealmeGTMasterEdition launch, the variant pictured below (RMX3366) will be marketed as the "Explorer Master Edition", along with the "Master Edition" (RMX3361) I've leaked few days ago… You're welcome…😏 pic.twitter.com/CxxbcouYSw