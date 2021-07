boeing-salvata-dal-737-max-realizza-il-suo-primo-utile-dopo-due-anni

Boeing ha realizzato il suo primo utile, dopo quasi due anni grazie al suo 737 MAX. È proprio strana la sorte. Pensare che il modello che stava affossando il colosso statunitense dell’aviazione oggi l’ha salvata. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa notizia che fa ben sperare per Boeing e per tutto il settore del trasporto aereo in generale. Non manca nemmeno uno sguardo green al futuro per l’azienda.

Primo utile per Boeing dopo quasi due anni

Ottime notizie, al momento, per Boeing che ha registrato il suo primo utile trimestrale dopo circa due anni di trend negativo. Il dato incredibile è che questo risultato arriva proprio dalla vendita di uno dei suoi modelli più discusso di sempre che è stato la causa di due incidenti mortali.

Infatti sono state le consegne del Boeing 737 MAX, come ad esempio alla fedelissima Ryanair, che hanno permesso all’azienda di raggiungere questo risultato da festeggiare. Oltre a questo, una parte l’ha fatta anche la campagna vaccinale mondiale che sta riaprendo le frontiere a chi deve viaggiare per lavoro o per raggiungere la meta delle sue vacanze.

A conferma di quanto sia importante il ruolo del Covid-19 nell’economia dell’aviazione è la dichiarazione di David Calhoun, amministratore delegato di Boeing: “Mentre il nostro scenario di mercato commerciale sta migliorando, stiamo monitorando da vicino i dati sui casi di Covid-19, sulla distribuzione del vaccino e sul commercio globale come indicatori chiave per la stabilità del nostro settore“.

Visione green e tanta ecosostenibilità per il futuro dell’azienda

Un’altro aspetto fondamentale che permetterà a Boeing di consolidare questo trend positivo al rialzo è la sua visione green per il futuro del trasporto aereo. In cantiere infatti l’azienda ha tanta ecosostenibilità da sviluppare nei carburanti dei suoi modelli. Questo grazie al programma ecoDemonstrator, varato già nel 2012.

Ecco come descrive il progetto Stan Deal, presidente di Boeing Commercial Airplanes: “Dal 2012 ecoDemonstrator ha accelerato l’innovazione dotandosi di oltre 200 nuove tecnologie. Sono sviluppate per migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri. Il laboratorio di volo di ecoDemonstrator include misure di gas green contro l’effetto serra“.