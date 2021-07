La famiglia di vetture Q4 e-tron della nota casa automobilistica Audi si allargherà ulteriormente. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha comunicato l’arrivo ufficiale anche per il mercato italiano di due nuove versioni. Si tratta in particolare delle versioni Q4 Sportback 40 e-tron e Q4 45 e-tron quattro e la prima avrà un prezzo di partenza di 53.150 euro.

Audi ufficializza le nuove Audi Q4 Sportback 40 e-tron e Audi Q4 45 e-tron quattro

Come già accennato, il noto marchio tedesco Audi ha dunque annunciato l’arrivo di due ulteriori modelli che andranno ad aggiungersi alla vasta famiglia di vetture Q4 e-tron. In particolare, stiamo parlando delle nuove Audi Q4 Sportback 40 e-tron e Audi Q4 45 e-tron quattro. Queste ultime, almeno dal punto di vista estetico e del design, non presentano differenze di rilievo rispetto agli altri modelli della famiglia.

Troviamo invece alcune differenze dal punto di vista tecnico e prestazionale. La nuova Audi Q4 Sportback 40 e-tron, in particolare, può vantare la presenta sotto al cofano di un motore elettrico con una potenza di 150 kW e 310 nm di coppia che permettono di passare da o a 100 km/h in 6.9 secondi. Lato autonomia, invece, è presente una batteria da 77 kWh che garantisce una percorrenza su strada di 534 km con il ciclo WLTP.

Audi Q4 45 e-tron quattro, invece, presenta sotto al cofano un doppio motore elettrico con trazione integrale con una potenza 195 kW e 425 nm di coppia. In ogni caso, la velocità massima raggiungibile è limitata elettronicamente fino a 180 km/h. Anche su questa versione troviamo infine sempre una batteria da 77 kWh che garantisce tuttavia un’autonomia leggermente più bassa, pari a circa 490 km.