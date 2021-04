Dopo averlo svelato ufficialmente qualche giorno fa, la casa automobilistica Audi ha da poco annunciato di aver avviato gli ordini anche in Italia del suo nuovo SUV elettrico. Si tratta del nuovo Audi Q4 e-tron, il quale sarà distribuito per il nostro mercato a partire dal mese di giugno 2021. Il suo prezzo di partenza è di 45.700 euro, ma sarà comunque possibile acquistarlo sfruttando gli incentivi statali dell’ecobonus.

Al via gli ordini in Italia del nuovo SUV elettrico Audi Q4 e-tron

Il nuovo SUV elettrico targato Audi sbarcherà ufficialmente anche in Italia fra poco più di un mese e nel frattempo sono appena stati avviati gli ordini. Nello specifico, il nuovo Audi Q4 e-tron sarà distribuito nel nostro paese in due versioni, ovvero la 35 e-tron e la 40 e-tron. Su entrambi i modelli sarà presente un motore posteriore con 310 nm di coppia, ma cambierà ovviamente la potenza. La 35 e-tron può contare su una potenza di 170 CV, mentre la 40 e-tron vanta una potenza di 204 CV. La velocità massima è comunque di 160 km/h ed è autolimitata.

Ci sono inoltre alcune piccole differenze dal punto di vista dell’autonomia. Sul primo modello è presente a bordo una batteria con una capienza di 55 kWh, grazie alla quale è garantita una autonomia su strada di 341 km. Il secondo modello, invece, monta una batteria di 82 kWh che permette di avare una autonomia maggiore, pari a 520 km. I tempi per ricaricare le batterie saranno comunque brevi per entrambi, grazie alla potenza di ricarica rispettivamente da 100 kW e 125 kW.

Il nuovo Audi Q4 e-tron sarà poi disponibile in diversi allestimenti, tutti dotati di ottime caratteristiche come in cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici differenziati e l’infotainment Mib3 con schermo da 10,1 pollici.