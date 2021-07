smartphone-ecco-quelli-da-collezione-a-un-prezzo-abbordabile

Si sta diffondendo sempre più la voglia di avere tra le mani un prodotto esclusivo che in pochi anno. Si tratta della mania più trendy del momento. Anche tu vuoi uno smartphone unico e speciale senza spendere un capitale? Scopriamo insieme gli smartphone da collezione a un prezzo abbordabile, senza dover però rinunciare alla tecnologia.

Smartphone da collezione quasi alla portata di tutti

Da sempre, qui su Tecnoandroid, vi parliamo di prodotti da collezione unici e inimitabili, come gli smartphone Caviar. Spesso però il loro costo è decisamente sopra le possibilità delle persone comuni che lavorano per portarsi il pane a casa.

A dire il vero però esistono anche smartphone davvero speciali che non costano un patrimonio. Per acquistarli non serve rientrare tra gli uomini più ricchi della Terra. Ovviamente non si tratta di modelli economici, anche perché spesso sono impreziositi con oro e pietre preziose, che, chiaramente, ne aumentano il valore.

Ciò nonostante, il loro prezzo non supera di molto gli attuali top di gamma e, per quelli che vi presenteremo ora, potrete ancora portarvi a casa un device abbastanza attuale. Scopriamo subito di quali modelli stiamo parlando.

Huawei Mate 10 Porsche Design

Iniziamo subito con uno smartphone di casa Huawei che a tutti gli effetti è stato un successo per la società cinese. Si tratta di una versione limitata nata dalla partnership tra l’azienda e la casa automobilistica Porsche.

Il Huawei Mate 10 Porsche Design è il frutto del tocco di classe di un marchio unico, Porsche, che ha impreziosito la scocca in ceramica con eleganti dettagli lavorati a mano. Tutti gli accessori di questo smartphone sono marchiati con dal noto brand. Incluso nella confezione anche un esclusivo case in vera pelle firmato Porsche. Il prezzo di vendita su Amazon è di circa 512 euro.

Non chiamatelo smartphone: Goldgenie iPhone X Diamond Cluster

Attenzione a non chiamarlo smartphone, gli appassionati della “mela morsicata” potrebbero offendersi. Ecco a voi il Goldgenie iPhone X Diamond Cluster che rientra a pieno titolo tra i modelli da collezione abbastanza abbordabili come il Huawei sopra menzionato.

Qui però ci troviamo di fronte a uno smartphone non brandizzato, bensì impreziosito con materiali pregiati. Infatti la sua scocca è stata realizzata in oro 24 carati e le eleganti finiture sono in legno di ciliegio. Non potevano mancare dei diamanti che contornano il logo di Apple. Questo smartphone oggi può essere acquistato a circa 2.040 euro.