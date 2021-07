Dove c’è Caviar c’è collezione! La nota azienda quando mette mano su uno smartphone lo trasforma e il suo prezzo si impenna! Scopriamo insieme gli smartphone più costosi al mondo e come Caviar li ha modificati per renderli adatti al settore del lusso, unici ed esclusivi. Un viaggio in una realtà conosciuta da pochi, ma che fa guadagnare parecchi soldi. Ecco tutti i dettagli e i particolari di questi device preziosi.

Smartphone: ecco quelli che Caviar ha trasformato in pezzi unici

Caviar sembra amare particolarmente gli iPhone, ma come da tradizione noi di Tecnoandroid vogliamo partire da un modello Android. Quale se non questo smartphone da urlo modificato dall’azienda russa!

Partiamo quindi dal Caviar Samsung Galaxy Fold Games of Thrones. Questo smartphone unisce l’eleganza celebrando una delle serie TV più amate di sempre. Come si può notare dalla foto, la scocca di questo dispositivo è stata realizzata nei minimi particolari dando valore a questo modello pieghevole di Samsung. Il prezzo di vendita è di 10.640 dollari.

Continuiamo la rassegna degli smartphone più costosi con il Caviar iPhone 11 Pro Discovery Solarius. Pensate che questo modello è quotato 70.340 dollari. L’oro e i diamanti incastonati nella scocca posteriore vogliono ricordare la brillantezza del Sole. Infatti è proprio a questa stella che l’azienda si è ispirata per trasformare un iPhone 11 Pro in un device esclusivo. Da notare l’orologio meccanico nella scocca.

Non poteva mancare, per par condicio, il Caviar Galaxy S21 Ultra Black Alligator. Uno smartphone completamente nero realizzato pensando a quegli uomini d’affari che vogliono avere tra le mani un pezzo incredibile e unico, senza però dare troppo nell’occhio. Questo device è ricoperto interamente di una pregiata pelle nera di alligatore con inserti d’oro davvero raffinati che conferiscono al modello piacevoli punti luce. Il prezzo da pagare per aggiudicarsene uno è di 6.220 dollari.

Infine, concludiamo con un pezzo forte a tema estivo. In alto rilievo spicca un’ancora sul Caviar iPhone 11 Pro Titanic che, come si evince dal nome, è un omaggio all’omonimo transatlantico il cui naufragio ha spezzato la vita a molte persone. Il suo tema marino si sposa bene con l’arrivo dell’estate e delle tanto agoniate vacanze. Si può avere a 7.320 dollari.

Se invece siete dei nostalgici, ecco i veri smartphone da collezione. Possederne uno significa avere un tesoro in casa oltre a un pezzo di storia della telefonia mondiale.