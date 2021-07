La MIUI 12.5 è approdata anche in Italia con una grande varietà di utenti e dispositivi che hanno certamente apprezzato la nuova forma tecnica e grafica concessa al sistema operativo mobile di casa Xiaomi, Redmi ed Oppo. Mentre si lavora a stretto giro per il rilascio della versione 13 vista qui è innegabile la presenza di alcuni bug nella versione stabile ora rilasciata al pubblico. Ecco in quali errori potresti incorrere nel corso della tua esperienza utente.

Bug MIUI 12.5: ecco quelli noti e più fastidiosi

Ottimizzazioni specifiche alla gestione energetica e miglioramenti in termini di fluidità sembrano essere valsi a poco di fronte ai problemi sorti dopo il rilascio sul canale pubblico della MIUI in versione 12.5 Italia.

Tra i possessori di Mi 10 e Redmi Note 10S una pioggia di invettive cade sulla perenne instabilità della connessione che si materializza con perdita del segnale WiFi ed intermittenti riconnessioni della rete mobile 5G che costringono la maggior parte dei fan a rinunciare all’altissima velocità a favore del 4G LTE.

Chi possiede invece POCO F3, Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10S assiste ad improvvisi blackout del display alla ricezione delle notifiche. Errore che pare si possa ricondurre ad una non perfetta gestione delle animazioni inserite nel nuovo SDK per una soluzione che arriverà ma breve con una apposita patch correttiva.

Per alcuni utenti, quindi, il tanto atteso aggiornamento MIUI 12.5 sembra aver creato più problemi di quanti effettivamente sembra averne risolti. L’azienda lavora strenuamente per proporre una soluzione ai problemi in tempi relativamente brevi. Attendiamo nuove notizie in merito da parte delle fonti ufficiali.