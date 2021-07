Iliad ha preparato una campagna promozionale molto efficace in estate, anche grazie alla sua tariffa leader: la Flash 120. Gli abbonati che scelgono di attivare questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro. Gli utenti nel ticket mensile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet attraverso le reti 4G.

Iliad, altre due tariffe per i clienti in estate

La Flash 120 non è la sola promozione di Iliad a listino. Gli abbonati che scelgono di cambiare operatore, infatti, possono anche aderire alla nuova tariffa chiamata Giga 80.

La Giga 80 di Iliad si presenza al pubblico e agli addetti ai lavori come una rimodulazione della vecchia offerta Giga 50. I clienti che aderiscono a quest’offerta avranno minuti illimitati verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto con il rinnovo ogni trenta giorni è di 7,99 euro. Nel ticket mensile per questa proposta, gli utenti riceveranno anche 6 Giga per la navigazione roaming dall’UE.

Gli abbonati che intendono passare a Iliad, in alternativa alla Flash 120, possono anche utilizzare la Giga 40. Questa promozione prevede minuti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto con rinnovo mensile è di 6,99 euro ogni trenta giorni.

La Flash 120 e tutte le altre promozioni di Iliad sono attuabili previa il pagamento una tantum di 10 euro in sede di attivazione per la ricezione della SIM. Queste promozioni sono vincolate all’attivazione di una nuova rete o alla portabilità da altro provider.