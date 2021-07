Samsung ha fissato l’evento Galaxy Unpacked il prossimo 11 agosto durante il quale presenterà tanti device. I protagonisti assoluti della giornata saranno Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, la nuova generazione di device foldable.

I device pieghevoli sono diventati oggetto di numerosi leak nei giorni scorsi che ne hanno anticipato alcuni dettagli. In particolare, grazie al canale YouTube chiamato Team Leader Chanwoong possiamo conoscere meglio i prezzi e i bonus per il pre-ordine dei device.

Il periodo per ordinare in anteprima i device sarà compreso tra il 17 e il 23 agosto. A partire dal 27 dello stesso mese inizierà la vendita vera e propria degli smartphone pieghevoli. Ricordiamo che al momento tutte le promozioni indicate si riferiscono al mercato domestico.

Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 saranno accompagnati da tanti omaggi per chi li acquisterà

Final price for Galaxy Z in Korea:

Galaxy Z Flip3 256GB – KRW 1,254,000

Galaxy Z Fold3 256GB – KRW 1,999,000

Galaxy Z Fold3 512GB – KRW 2,098,000 Pre-order gifts:

Z Flip3: Galaxy Buds2, Samsung Care Plus 1yr, Case

Z Fold3: Galaxy Buds2, Samsung Care Plus 1yr, S-Pen Case pic.twitter.com/z3H1ZX6i52 — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 22, 2021

In particolare, il Galaxy Z Flip 3 arriverà nella variante da 256GB e sarà venduto in Corea del Sud al prezzo di KRW 1,254,000 pari a circa 930 euro. Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 3 invece ci aspettiamo due tagli di memoria diversi. La variante da 256GB avrà un prezzo di circa 1.480 euro mentre quella da 512GB avrà un prezzo di 1.550 euro.

Il prezzo di entrambi i device è da intendersi al cambio attuale e non tiene conto delle tasse di importazione che sicuramente faranno salire la cifra in Europa e in Italia. Per avere maggiori dettagli sul prezzo nel nostro Paese, bisognerà attendere le conferme da parte di Samsung.

Inoltre, Samsung omaggerà gli utenti che acquisteranno i due smartphone pieghevoli in pre-ordine con alcuni interessanti accessori. Gli utenti che sceglieranno Galaxy Z Flip 3 riceveranno gratuitamente le Galaxy Buds 2, Samsung Care+ (1 anno) e una custodia. Gli utenti che invece acquisteranno il Galaxy Z Fold 3 riceveranno in omaggio le Galaxy Buds 2, Samsung Care+ (1 anno) e la custodia per ospitare anche la S Pen.

Per quanto riguarda i colori disponibili al lancio, il produttore coreano ha scelto il Black, Cream, Violet e Green per il Galaxy Z Flip 3. Il Galaxy Z Fold 3 arriverà in Black e Silver per entrambi i tagli di memoria mentre il colore Green sarà esclusivo per la versione da 256GB.