Mentre la serie Samsung Galaxy Watch 4 basata su Wear OS sarà molto presto la star della gamma di dispositivi indossabili di Samsung, il Galaxy Watch 3 non è stato ancora abbandonato. L’ultimo aggiornamento del firmware per Galaxy Watch 3 inizia ad essere distribuito e con l’aggiornamento arriva la guida vocale, i miglioramenti della misurazione SpO2 e i miglioramenti generali della stabilità del sistema.

L’aggiornamento è ora disponibile per i dispositivi e arriva a 77,65 MB. Il Samsung Galaxy Watch 3 è stato il primo smartwatch Samsung a disporre della misurazione SpO2 e, al momento del lancio, diverse recensioni lo consideravano impreciso. È bello vedere altri aggiornamenti in uscita per risolvere questo problema.

Galaxy Watch 3: ecco la guida vocale, migliorate le prestazioni

La guida vocale sembra fornirti informazioni ad alta voce quando ti alleni, con l’audio che proviene da un auricolare collegato allo smartphone. La funzione è stata precedentemente implementata su Galaxy Watch Active 2 l’anno scorso. Il Galaxy Watch 3 è stato lanciato lo scorso anno ad agosto ed è ancora uno smartwatch premium altamente competitivo. È dotato di un display Super AMOLED da 1,4 pollici con quadrante circolare e lunetta girevole all’esterno. Offre anche il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un sensore SpO2 per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, supporto per Samsung Pay e protezione da acqua e polvere IP68.

Dal lancio del Samsung Galaxy Watch 3, l’azienda ha costantemente ampliato il set di funzionalità e le capacità del Galaxy Watch 3. All’inizio di quest’anno, Samsung ha finalmente abilitato il supporto per l’ECG e il monitoraggio della pressione sanguigna sullo smartwatch in 31 paesi, consentendo agli utenti di analizzare la loro attività cardiaca e tenere sotto controllo i livelli di pressione sanguigna in movimento.

Un nuovo aggiornamento che è arrivato un mese dopo ha aggiunto ancora più funzionalità e miglioramenti, inclusi nuovi programmi di fitness per l’allenamento a casa, il supporto SmartThings per aiutarti a localizzare il tuo Galaxy Watch 3 smarrito, un’app per il lavaggio delle mani (per calcolare per quanto tempo ti lavi le mani) , e altro ancora.