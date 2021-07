Nel caso non lo sapessi, le specifiche complete dei dispositivi Pixel 6 e Pixel 6 Pro/XL di Google sono trapelate e possiamo notare il grande ruolo svolto da Samsung nel loro sviluppo. Lo smartphone includerà il primo SoC sviluppato da Google e si spera sarà all’ altezza dei prossimi top di gamma Android che vedremo sul mercato.

Si dice che il chip Whitechapel, il nome del SoC di Google, sia alla pari con lo Snapdragon 870. Il chip personalizzato ‘Whitechapel’ è sviluppato nell’ambito della divisione di integrazione su larga scala (SLSI) del sistema Samsung Semiconductors. In altre parole, questo è un SoC su misura di Samsung e simile all’Exynos 2100 della serie Galaxy S21, ma è stato fatto su misura per le esigenze di Google.

Pixel 6: Samsung svilupperà anche il suo display

‘Whitechapel’ dovrebbe elevare l’esperienza dell’utente rispetto al Google Pixel 5, che, come ricorderete, era alimentato dal Qualcomm Snapdragon 765G di fascia media. Nel frattempo, alcuni giorni fa, il rispettabile informatore Ross Young ha rilasciato alcuni dettagli su Twitter rivelando che sia Google Pixel 6 che Google Pixel 6 Pro/XL utilizzeranno pannelli Samsung di Samsung Display.

D’altra parte, la perdita delle specifiche di Jon Prosser afferma che Pixel 6 utilizzerà effettivamente uno schermo AMOLED (prodotto da Samsung), ma suggerisce anche che Pixel 6 Pro/XL utilizzerà un display P-OLED. P-OLED è una tecnologia di visualizzazione sviluppata da LG, la stessa LG che ha prodotto Pixel 2XL per Google.

Quindi, Google potrebbe essersi affidato a due produttori diversi per i suoi due nuovi dispositivi in arrivo. Tuttavia, sembra quasi sicuro affermare che uno di questi arriverà con display progettato da Samsung. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.