Finalmente Huawei ha confermato la data di lancio di nuovi device top di gamma. Sebbene il riferimento non sia direttamente alla famiglia P50, i nuovi smartphone sono gli unici che il brand può presentare nel breve periodo.

Tramite un annuncio su Twitter, il produttore ha annunciato che il prossimo 29 luglio si terrà l’evento di lancio dedicato a device ad alte prestazioni. I nuovi device si preannunciano come dei flagship dalle caratteristiche uniche.

Ulteriori conferme arrivano da Richard Yu, CEO di Huawei. L’Amministratore Delegato sul proprio profilo personale ha ribadito che i nuovi dispositivi in arrivo avranno un comparto fotografico che rivoluzionerà la fotografia su mobile.

On 29th July, we will be unveiling our newest products at the HUAWEI New Flagship Products Launch. Stay tuned to find out more.#LiveSmartWithHuawei pic.twitter.com/Be6dgSvOVh

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) July 19, 2021