I prossimi flagship di Huawei saranno i device appartenenti alla serie P50. In particolare ci aspettiamo l’arrivo di due dispositivi, la versione vanilla affiancata dalla variante Pro. Il debutto della famiglia è atteso per la fine di luglio, quindi è normale iniziare ad ottenere alcuni dettagli sugli smartphone.

In queste ore è emerso un nuovo report realizzato dal noto leaker Rodent950 il quale, sul proprio profilo Twitter, ha condiviso le specifiche tecniche dei due flagship Huawei. Nel cinguettio si legge che il P50 sarà caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore mentre il P50 Pro da una quadrupla fotocamera.

Il leaker inoltre, è andato più a fondo ed è riuscito a scoprire quali saranno i sensori utilizzati sui due device. Entrando più nello specifico, per il P50 ci aspettiamo i seguenti sensori:

I asked earlier that these are probably of interest?



P50

IMX707

IMX600

3X tele



P50 Pro

IMX800

OV64A

5X periscope

ToF/ new sensor pic.twitter.com/swiqniOrlH