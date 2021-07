Iliad investe ancora grandi risorse per la telefonia mobile. Nel corso di queste ultime settimane, gli utenti possono sottoscrivere una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120. Il gestore francese non è impegnato soltanto nel campo delle ricaricabili. In prospettiva, infatti, c’è anche la precisa volontà di un impegno per la telefonia fissa.

Iliad, l’attesa per le prime offerte di Fibra ottica in Italia

La compagnia francese ha previsto una serie di iniziative inerenti il campo della Fibra Ottica. Proprio come le attuali tariffe per la telefonia mobile, anche le offerte pensate per la telefonia domestica dovrebbero essere caratterizzate da prezzi più che contenuti uniti a soglie di consumo illimitate.

Nel corso di queste ultime settimane, Iliad ha deciso di ampliare anche le sue partnership strategiche. In questo senso si può spiegare l’accordo del gestore con Open Fiber. Sarà proprio la compagnia di Enel e CDP a garantire per l’operatore francese il supporto logistico per la distribuzione delle reti di Fibra ottica sul territorio italiano. Iliad seguirà quindi una strada comune ad altri operatori come WindTre o Fastweb.

Sempre Iliad inoltre può contare sull’autorizzazione da parte Ministero dello Sviluppo Economico per la piena operabilità nel settore della telefonia fissa. Quest’iter burocratico è strategico per prevede una futura disponibilità delle reti internet sul territorio italiano.

Qualche dubbio resta per quanto concerne le tempistiche e la disponibilità delle prime tariffe Fibra ottica. Una possibile via potrebbe essere quella dell’autunno. Per ora sono da escludere invece sorprese in arrivo già entro l’estate.