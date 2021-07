Nel mondo Android un ruolo di primaria importanza è rivestito delle applicazioni, i piccoli software infatti consentono i nostri device di compiere tutte le azioni a cui siamo abituati, dal guardare una semplice serie TV al gestire il nostro conto in banca o inviare pagamenti.

Le app dunque sono di vitale importanza nel mondo della telefonia esse sostanzialmente altro non sono che dei software altamente specializzati e scritti appositamente per un determinato compito, ciò non toglie però che in quanto tali, alle volte possono nascondere qualcosa di diverso da quello che sembrano, alcuni programmatori di terze parti infatti, soprattutto quelli malintenzionati alle volte le sfruttano come camuffamento per inoculare dei malwares all’interno dei device.

I malwares vengono creati appositamente per rubare i dati contenuti all’interno di uno smartphone il quale a tutti gli effetti al giorno d’oggi non è altro che uno scrigno del tesoro, i cui gioielli all’interno però sono dati sensibili legati all’utente proprietario, utili in vari tipi di reato come il furto d’identità o il ricatto.

App da eliminare immediatamente