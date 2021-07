Non molti giorni fa ho. Mobile aveva lanciato per l’estate un’offerta molto interessante a soli 5,99 euro al mese. Stiamo parlando dell’offerta ho. 5,99 Summer Edition e ora l’operatore virtuale ha da poco deciso di prorogare ulteriormente la sua disponibilità.

ho. Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità dell’offerta ho. 5,99 Summer Edition

Come già accennato, l’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue ultime offerte proposte durante i mesi estivi. In particolare, stiamo parlando dell’offerta ho. 5,99 Summer Edition. Quest’ultima è destinata a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità da diversi operatori telefonici. Tra questi, sono inclusi Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu.

Ad un costo di 5,99 euro al mese, tutti gli utenti che attiveranno l’offerta avranno a disposizione 50 GB di traffico dati per navigare in internet con connettività 4G (con una velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per poter attivare l’offerta ho. 5,99 Summer Edition, gli interessati dovranno recarsi presso il sito ufficiale dell’operatore. Non è previsto alcun costo di attivazione, mentre per la scheda SIM è previsto un costo di 0,99 euro. Vi ricordiamo inoltre che, come riportato su mondomobileweb, è ancora disponibile anche l’offerta ho. 7,99 che prevede minuti di chiamate illimitate, SMS illimitati e 100 GB per navigare in internet.