Alcuni nuovi clienti provenienti da alcuni operatori specifici potranno attivare una nuova offerta di ho. Mobile davvero conveniente. Stiamo parlano della promo ho. 5,99 Summer Edition che permette di usufruire di un grande quantitativo di traffico dati per navigare in internet dal costo di 5,99 euro al mese.

Arriva l’offerta ho. 5,99 Summer Edition per alcuni nuovi clienti

L’operatore virtuale di Vodafone sta proponendo in questi giorni una nuova offerta per inaugurare il periodo estivo. Come già accennato, si tratta della promo denominata ho. 5,99 Summer Edition. Nello specifico, grazie ad essa si potranno utilizzare 50 GB di traffico dati con connettività 4G (con una velocità massima di 30 Mbps in download e di 30 Mbps in upload), minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali e SMS illimitati verso tutti. Si potranno inoltre utilizzare massimo 3,3 GB in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

L’offerta prevede un costo mensile pari a 5,99 euro e il costo di attivazione è sostanzialmente annullato. Bisogna però aggiungere 0,99 euro per il costo della scheda SIM, quindi il costo iniziale per attivare l’offerta sarà di 6,99 euro. Anche in questo caso, sono inclusi alcuni servizi, come SMS ho. chiamato, numero 42121 per verificare il credito residuo, hotspot, trasferimento di chiamata e avviso di chiamata, mentre non è previsto il servizio della Segreteria Telefonica.

Vi ricordiamo che la nuova offerta ho. 5,99 Summer Edition sarà attivabile dall’11 al 30 giugno 2021 ed è rivolta a tutti coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu.