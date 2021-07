Si stanno diffondendo su WhatsApp pericolosissime truffe ai danni dei clienti ING. Questo è dovuto al fatto che la famosa banca ha una linea ufficiale attiva su WhatsApp. Per molti utenti potrebbe essere facile cadere nella trappola di chi si finge ING. Ecco come riconoscere una truffa e non diventare vittima di un raggiro svuota conto.

ING: la truffa WhatsApp che sta mettendo in crisi tutti

Una serie di truffe su WhatsApp stanno mettendo in crisi i clienti ING, tanto che la famosa banca sta inviando a tutti una email attenzionando questo pericolo. In pratica, cybercriminali esperti, fingendosi il noto istituto di credito, contattano tramite l’app di messaggistica istantanea più utenti possibili che hanno un conto corrente attivo.

In questo modo cercano, nella massa, qualcuno che possa cadere nel loro tranello. Questo esito non è difficile che si realizzi. Utenti poco esperti facilmente potrebbero pensare che sia ING a contattarli. Infatti la banca ha attivo, già da tempo, un canale di assistenza proprio su WhatsApp.

Cosa è necessario sapere per non finire nelle fauci di questi hacker esperti e vedersi così porta via i propri risparmi?

I consigli di ING

Ormai è cosa comune che gli hacker sfruttino nomi importanti per mette a segno i loro raggiri, come ad esempio le truffe firmate INPS. ING lo sa bene e siccome tiene molto ai suoi clienti provvede materiale necessario per riconoscerli.

Proprio per questo sta diffondendo utili consigli per non permettere ai cybercriminali di mettere a segno le loro truffe. Perciò in questi giorni sta lanciando l’allarme:

“I frodatori le hanno pensate proprio tutte per provare a spacciarsi per noi, ingannarti e ottenere così l’accesso al tuo conto: potresti infatti ricevere un messaggio WhatsApp in cui ti viene chiesto con urgenza di condividere i tuoi codici di accesso all’Area Riservata, documenti o altre informazioni personali“.

Per evitare di cadere vittima di questa truffa Phishing via WhatsApp, ecco cosa ING consiglia: