Secondo il sito web taiwanese Economic Daily News, i nuovi MacBook e AirPod potrebbero ancora apparire sul mercato entro la fine dell’anno. Le voci indicano che i fornitori Apple si stanno affrettando ad aumentare la capacità in preparazione del rilascio di nuovi MacBook e ‘AirPods’ nella seconda metà di quest’anno. Le spedizioni dovrebbero essere ‘significativamente più elevate’, migliorando l’evasione degli ordini.

Shin Zu Shing fornisce cuscinetti ad Apple per MacBook, custodie di ricarica ‘AirPods’ e fasce per AirPods Max e attualmente si ritiene che collabori con Apple per fornire cuscinetti per i nuovi prodotti MacBook e ‘AirPods’. Si dice che il fornitore stia lottando per soddisfare la domanda e stia assumendo più manodopera per espandere la capacità di produzione.

Apple potrebbe annunciare presto i nuovi MacBook e AirPods

Sebbene il rapporto non indichi quali MacBook e ‌AirPods‌ dovrebbero essere rilasciati, è molto probabile che si riferisca a modelli MacBook Pro riprogettati con Apple Silicon e AirPodsgeneration di terza generazione. La seconda metà del 2021 si allinea con una serie di altri rapporti sui modelli MacBook Pro riprogettati. L’affidabile giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ha affermato che i nuovi modelli di MacBook Pro potrebbero essere lanciati questa estate.

Allo stesso modo, Bloomberg e DigiTimes hanno affermato che gli ‘AirPods’ di terza generazione arriveranno entro la fine dell’anno, a seguito di un’ondata di voci sui nuovi auricolari. Si diceva che entrambi i dispositivi aggiornati sarebbero stati lanciati all’inizio di quest’anno, ma devono ancora emergere. Altri rapporti hanno spiegato questa confusione sulla riprogrammazione della produzione di massa da parte di Apple da maggio a giugno fino alla seconda metà dell’anno, tra carenze e problemi tecnici.