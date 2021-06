Il produttore cinese Vivo ha già presentato fino ad ora ben tre smartphone appartenenti alla serie X60, ma a quanto pare ancora non basta. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo device di questa serie, ovvero il nuovo Vivo X60t Pro+.

Vivo ufficializza in Cina il nuovo Vivo X60t Pro+

Come già accennato, in queste ultime ore Vivo ha ufficializzato per il mercato cinese un nuovo smartphone della serie X60. Si tratta, nello specifico, del nuovo Vivo X60t Pro+, una versione sostanzialmente più economica dei modelli precedenti. Cambiano infatti rispetto a questi ultimi alcuni piccoli dettagli.

Il display ha i bordi curvi ma dispone di un foro per la fotocamera anteriore leggermente più esteso. Oltre a questo, un’altra differenza principale rispetto ai fratelli maggiori è la presenza di un sensore teleobiettivo da 12 megapixel (il Sony IMX663) che va a sostituire il sensore da 32 megapixel da 50 mm (il Samsung S5KGD1).

Il resto della scheda tecnica, invece, è pressoché identico a quello degli altri device della serie.

Display da 6.57 pollici AMOLED in FullHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz

Processore Snapdragon 888 di Qualcomm

Tagli di memoria da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage interno UFS 3.1

Quadrupla fotocamera posteriore da 50+48+12+8 megapixel

Fotocamera frontale da 32 megapixel

Batteria da 4200 mAh con ricarica rapida da 55W

Sistema operativo Android 11

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo X60t Pro+ sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Orange e Emperor Blue ad un prezzo di partenza di circa 585 euro al cambio.