Il nuovo volantino Trony punta ad abbattere il dominio di Unieuro, e delle altre aziende che da tempo hanno la meglio sulle rivali nel segmento della rivendita di elettronica. I prezzi sono bassi, le scorte sono limitate, come anche la disponibilità sul territorio italiano.

Avete capito bene, la campagna promozionale non risulta essere accessibile da tutti i consumatori, infatti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei negozi dislocati in Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Veneto, in aggiunta alla città di Rieti o anche alla Repubblica di San Marino. La scadenza della campagna è fissata al 28 giugno 2021, ricordando fortemente anche la limitazione legata al quantitativo di scorte disponibili.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo incredibile canale Telegram appositamente dedicato, lo trovate qui.

Trony: quante offerte speciali

La spesa con Trony è davvero ridotta all’osso, in particolare gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti sia di fascia alta, che economici, senza dover mai pagare cifre troppo elevate. Il migliore da acquistare subito è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone in vendita nel periodo corrente a 449 euro, un prezzo di tutto rispetto se considerato che stiamo parlando di un modello con processore Qualcomm Snapdragon 865, ed ancora veramente all’avanguardia.

Volendo invece puntare verso un qualcosa di più economico, non scordatevi di Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A02s, Alcatel 1SE, Samsung Galaxy A12 o similari, tutti proposti a meno di 249 euro.

Se volete conoscere il volantino dell’azienda dovete aprire quanto prima le pagine che trovate nel nostro articolo.