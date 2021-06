Il volantino lanciato da Expert è inaspettato e pieno zeppo di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di spendere sempre meno su ogni prodotto di tecnologia, senza essere mai costretti a rinunciare alla qualità generale, o ai dispositivi in sé.

La campagna promozionale risulta essere perfettamente fruibile in ogni negozio in Italia, come anche online sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in questo modo sarà possibile completare gli acquisti senza doversi spostare minimamente dal divano di casa propria, a patto che si sia effettivamente disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

Expert torna a convince, i nuovi sconti del volantino sono incredibili ed aiutano ogni utente a spendere sempre meno, anche sull’acquisto dei veri e propri top di gamma del 2021. Osservando da vicino la campagna, possiamo trovare un paio di promozioni da non perdere di vista.

La prima riguarda il Samsung Galaxy S21, l’oggetto dei desideri di milioni di consumatori in Italia e nel mondo, è raggiungibile con un esborso finale di 799 euro. Dall’altra parte della medaglia troviamo il rivale di sempre, l’Apple iPhone 12, uno smartphone con prestazioni incredibili, anche da un punto di vista fotografico, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 729 euro.

Entrambi sono disponibili in versione no brand con garanzia di 24 mesi, i dettagli sono disponibili nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo.