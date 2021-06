Iliad offre 120GB: mancano solo 6 giorni alla fine della promo

Gli utenti che vogliono avere un nuovo gestore possono avere finalmente a che fare con Iliad, il provider che da una vita molti aspettavano. Secondo quanto riportato gli ultimi anni sono stati la dimostrazione di quello che il provider aveva scelto di fare, ovvero di concedere offerte a basso costo con una qualità interessante ma allo stesso tempo con tanti contenuti disponibili.

Su questa lunghezza d’onda il gestore ha continuato a lanciare le sue offerte, le quali oggi sono arrivate al top assoluto. Anche i gestori più famosi nel panorama della telefonia mobile non riescono a raggiungere quegli standard, perdendo numerosi utenti che quindi vanno a trovare rifugio sicuro tra le braccia di Iliad. Sul sito ufficiale ora, tornando al discorso precedente, ci sono due promozioni di cui una in scadenza a fine mese.

Iliad mette a disposizione dei suoi utenti due offerte davvero interessanti fino a 120 giga

Secondo quanto riportato, una delle due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale di Iliad è in scadenza a fine mese. Stiamo parlando della famosissima Flash 120, promo che non manca in nessun tipo di contenuto e che una volta sottoscritta dura per sempre. Bisogna infatti prendere al volo questa occasione, la quale mette a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 120 giga di traffico in rete 5G. Il prezzo della promo è di soli 9,99 € al mese per sempre.

C’è anche un’altra offerta, la che durerà fino a data da destinarsi con i suoi 80 giga in 4G e con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso è di 7,99 euro.