Iliad con 80 e 120GB in 5G: ecco le offerte migliori di sempre

Un passo avanti rispetto agli altri gestori in questo momento è stato fatto da Iliad, azienda che da oltre tre anni cerca di dominare. In realtà le prime prove di dominio sono state condotte già durante gli scorsi anni, con il gestore proveniente dalla Francia che è stato in grado di prendersi il quarto posto.

Molto probabilmente il grado salirà e di certo non in un futuro lontano. Iliad sta mettendo infatti le basi per portare dalla sua parte sempre più utenti, proprio come nell’ultimo periodo. Quando tutti sembravano sullo stesso gradino il provider ha dato uno strappo decisivo promuovendo altre due offerte ora disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di due soluzioni che di certo non lesinano in termini di contenuti, tenendo i prezzi molto bassi e validi per sempre.

Iliad batte tutti con la Flash 120 e con la Giga 80: ecco prezzi e contenuti

A finire sotto l’attenzione di tantissimi utenti durante le ultime settimane sono state le due offerte promosse da Iliad. Si tratta di due promozioni mobili di cui una valida ancora per qualche giorno.

Questa è la Flash 120, opportunità davvero unica dal momento che permette di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti i 120 giga di traffico in rete 5G. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese per sempre con scadenza prevista verso fine mese.

La Giga 80 invece, sempre con minuti ed SMS senza limiti, permette di avere 80 giga in 4G. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € al mese per sempre e la promo non è soggetta a scadenze.