Che ci crediate o no, le chat archiviate su WhatsApp saranno finalmente utili. L’app ha appena inviato una nuova beta per la sua versione iOS su TestFlight con nuove funzionalità per le chat archiviate. Secondo WABetaInfo, con la versione beta di WhatsApp 2.21.120.10, l’app presenterà una nuovissima scheda Chat archiviate.

Con ciò, quando ‘Mantieni le chat archiviate’ è abilitato all’interno di WhatsApp, ogni volta che l’utente riceve un messaggio da una chat archiviata, non verrà annullato dall’archiviazione.

WhatsApp: l’aggiornamento é in fase di beta per iOS

Allo stato attuale, se l’utente archivia una chat e riceve un nuovo messaggio, tornerà alla scheda principale delle chat. Con questo aggiornamento, che è attualmente in versione beta, non accadrà se l’utente non lo desidera. Tutto quello che deve fare è fare clic su ‘Impostazioni WhatsApp’, ‘Chat’ e quindi ‘Mantieni le chat archiviate’.

Con questa nuova funzionalità, l’utente può gestire rapidamente più chat archiviate contemporaneamente utilizzando il pulsante ‘Modifica’. Quando il nuovo archivio sarà abilitato su WhatsApp, le chat archiviate saranno ancora bloccate in cima all’elenco delle chat e sará visibile. La cartella riporterá il numero di chat non lette.

Il team dietro l’app ha anche lavorato su alcune altre funzionalità, come il supporto per la modalità scomparsa. Quando questa funzione sará disponibile, l’utente dovrà andare su Impostazioni WhatsApp, Privacy e quindi attivare la funzione Modalità scomparsa. Di recente, in un’intervista con WABetaInfo, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha affermato che l’app WhatsApp per iPad arriverà dopo che gli è stato chiesto del supporto multi-dispositivo.

Al momento, non c’è una data di rilascio per l’arrivo di quest’ultima funzionalità, ma crediamo che potrebbe arrivare giá quest’anno.