smartphone-se-ne-cerchi-uno-esclusivo-questo-costa-360-mila-euro

Se sei anche tu alla ricerca dello smartphone esclusivo allora sei pronto ad entrare nel mondo dell’impossibile. Esiste un modello, tra quelli di cui vi parleremo in questo articolo, che costa la bellezza di 360 mila euro. Scopriamo insieme il settore del lusso che propone smartphone davvero unici a prezzi incredibili.

Gli smartphone che regalano emozioni e svuotano il portafoglio

Quelli di cui vi parleremo tra poco sono smartphone capaci di regalare emozioni. Diamanti incastonati, pietre preziose e materiali quasi introvabili. Sono questi gli elementi per un design unico che rendono un modello speciale, ma che forse dal punto di vista tecnologico è insufficiente.

Questi 3 smartphone sono capaci di regalare sogni e il loro prezzo di svuotare il portafoglio. Eccoli i modelli più costosi per veri intenditori.

Vertu Signature Limited Edition

Il Vertu Signature Limited Edition è uno smartphone davvero particolare. Al mondo ne sono stati prodotti solamente 8 e già questo basterebbe per conferire preziosità a questo modello.

Tuttavia ciò che rende davvero speciale questo smartphone è la sua costruzione. Sulla scocca frontale infatti ha incastonati ben 439 rubini, 2 smeraldi e 1 diamante bianco. Prodotto rigorosamente a mano è un pezzo di tecnologia, non troppo avanzata, unita all’abilità dell’artigianato. Il suo prezzo tocca i 360 mila euro compreso di spese di spedizione in elicottero.

Savelli Smartphone

Dall’idea del suo omonimo creatore, Savelli Smartphone è un cellulare alquanto particolare che interessa chi, nel mondo femminile, vuole sfoggiare un gioiello che al tempo includa tutte le funzioni di un dispositivo mobile. Il suo ecosistema è Android con funzionalità alquanto basiche.

Ciò che però rende importante questo smartphone è il design. Realizzato in diversi modelli, questi si differenziano per preziosità e quindi prezzo di vendita. Si parte dal più economico che costa 10mila euro fino ad arrivare al più esclusivo che viene 100 mila euro.

iPhone 7 Diamond RockStar Goldgenie

Infine non poteva mancare lui, l’iPhone rivisitato e agghindato per poter essere venduto a 11 mila euro. La Goldgenie non voleva partire da uno smartphone qualunque. Ha quindi deciso di rendere speciale un iPhone 7 trasformandolo in un iPhone 7 Diamond RockStar Goldgenie.

Un pezzo davvero unico realizzato in oro 24 carati. Incastonati nella sua scocca si contano ben 800 diamanti che realizzano un piacevole gioco cromatico di luce e riflessi. Ecco perché il suo prezzo alquanto proibitivo, ma non inarrivabile.

Abbinare uno smartphone così speciale a una SIM Top Number creerà un connubio non solo raro, ma costosissimo.