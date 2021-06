sim-svelate-le-serie-top-number-che-possono-farvi-guadagnare

Sicuramente molti di voi avranno già sentito parlare delle SIM Top Number, schede telefoniche speciali che promettono guadagni incredibili. Niente più misteri, ecco svelate le serie Top Number che possono aumentare il valore della vostra SIM facendovi ottenere parecchi soldi. Si tratta di un mercato speciale dove vince chi ha il numero di telefono più particolare. Vediamo insieme tutti i dettagli.

SIM Top Number: le serie d’oro che rendono speciale il vostro numero

Vengono anche chiamate serie d’oro, le particolari sequenze numeriche che rendono speciale un numero di telefono. In vendita, ad esempio sul famoso sito eCommerce eBay, si trovano sotto la voce “SIM Top Number“.

Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma attenzione, il loro prezzo dipende proprio dal loro valore. Più costano e più preziose sono le SIM Top Number in vendita. Tuttavia occorre capire se veramente meritano quella cifra.

Ecco perciò quali sono le serie numeriche capaci di conferire unicità alle SIM che le possiedono. Vediamole insieme:

3AB X00 X000 . Si tratta di una sequenza facile da ricordare . È questa la principale caratteristica che conferisce valore alla SIM;

. Si tratta di una sequenza facile da . È questa la principale caratteristica che conferisce valore alla SIM; 3AB 3AB 1ABX . Non meno importante della precedente, le SIM Top Number che ripentono il prefisso lungo tutto il numero di telefono sono molto ricercate. Anche qui è la facilità di memorizzazione a conferire preziosità;

. Non meno importante della precedente, le SIM Top Number che lungo tutto il numero di telefono sono molto ricercate. Anche qui è la facilità di memorizzazione a conferire preziosità; 3AB CCC CCCD . In questo caso le cifre uguale sono le prime sei e si trovano appena dopo il classico prefisso che identifica solitamente l’operatore telefonico. Non c’è nulla da spiegare, sono numeri di telefono rari;

. In questo caso le sono le e si trovano appena dopo il classico prefisso che identifica solitamente l’operatore telefonico. Non c’è nulla da spiegare, sono numeri di telefono rari; 3AB CDD DDDD . A differenza del precedente qui i 6 numeri uguali si trovano alla fine ;

. A differenza del precedente qui i si trovano alla ; 3AB CCC CCCC. Definita dai collezionisti SCUF, acronimo di “Sette Cifre Uguali Finali“. questa è una delle SIM Top Number più apprezzate.

Insomma, ora non ci sono più segreti tra gli appassionati di SIM Top Number. Anche voi potete, grazie a questa lista, scoprire se siete in possesso di qualcosa di unico e raro. Grazie a semplici e pratici consigli potete scoprire il numero della SIM che sta nel vostro cassetto da anni e di cui nemmeno ricordavate l’esistenza. Non si sa mai, magari al suo interno si nasconde un Gold Number.