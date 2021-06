Il volantino Bennet questo mese appare essere sullo stesso identico livello dei più importanti rivenditori di elettronica, i prezzi sono bassi e possono aiutare a spendere molto meno del previsto.

Gli utenti che effettivamente vorranno raggiungere gli sconti potranno affidarsi solo ed esclusivamente ai punti vendita fisici sul territorio, non al sito ufficiale dell’azienda, o altre location particolari. Tutti i prodotti sono commercializzati perfettamente con la garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché, per la telefonia mobile, la variante no brand.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon del momento.

Bennet: quali sono i migliori sconti del momento

I migliori sconti di Bennet toccano l’Apple iPhone 11, uno smartphone non recentissimo, caratterizzato da prestazioni all’altezza della situazione e della sua fama, sebbene comunque sia disponibile sul mercato da più di un anno. La cifra richiesta dall’azienda non è troppo elevata, considerate che saranno necessari solamente 549 euro per la variante con 128GB di memoria interna.

In alternativa sono disponibili altri smartphone molto interessanti, ma di fascia più bassa e con sistema operativo Android, questi sono Galaxy A02s, Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy A22, tutti in vendita a meno di 300 euro.

Sempre all’interno del volantino Bennet, se interessati, potrete anche trovare innumerevoli televisori in promozione, in vendita anch’essi con prezzi che oscillano tra 119 e 599 euro, tutti impreziositi da ottime prestazioni generali.

La campagna promozionale, nella sola pagina di nostro interesse, legata quindi alla tecnologia, la potete trovare direttamente nella galleria fotografica sottostante.