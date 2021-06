Il volantino Unieuro prova a rendere più felici gli utenti, lanciando l’occasione perfetta, la soluzione da non perdere assolutamente di vista per riuscire a raggiungere il risparmio migliore in assoluto.

La spesa è ridotta da Unieuro, i prodotti possono essere acquistati recandosi personalmente in negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda; coloro che sceglieranno questa seconda opzione, potranno ricevere la spedizione gratuita al proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: queste sono le migliori offerte

Le offerte del volantino Unieuro partono dalla fascia alta della telefonia mobile, infatti gli utenti potranno accedere ad un incredibile Samsung Galaxy S21, attualmente disponibile all’acquisto a 829 euro, oppure sarà possibile scendere verso un più recente ed economico (nonché compatto) Asus ZenFone 8, in vendita nel periodo a 699 euro.

Sempre riducendo le pretese, e la spesa finale, gli utenti si scontrano con una selva di smartphone ugualmente molto interessanti, infatti racchiudono Poco X3 Pro, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9 e 9T, Motorola Moto G50 e similari.

La campagna promozionale di Unieuro è molto varia e differente, per questo motivo non abbiamo potuto raccontarvi ogni singolo sconto nel nostro articolo, ma vi raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale dell’azienda. Gli sconti sono importanti, e non presentano limitazioni particolari in merito alle scorte effettivamente disponibili per gli utenti, per questo motivo potrete anche decidere, teoricamente almeno, di acquistare gli ultimi giorni di validità della stessa.