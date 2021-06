I prezzi sono incredibili da Carrefour, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ai migliori sconti del periodo, fruendo anche di una riduzione del 50% sull’acquisto combinato di più prodotti di alto livello, grazie ad una promozione pressoché unica nel proprio genere.

Coloro che vorranno iniziare a risparmiare sin da ora, potranno farlo aggiungendo al proprio carrello l’accoppiata Oppo A72 e Amazfit Bip Lite, due prodotti di buon livello, in vendita complessivamente ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 318 euro. Grazie al volantino Carrefour, che ricordiamo essere attivo ovunque in Italia fino al 16 giugno, sarà possibile spendere solamente 159 euro, per entrambe le versioni no brand con garanzia di 24 mesi.

Carrefour: occhio alle nuove offerte speciali

Al netto della promozione appena indicata, si possono trovare anche altre buone occasioni da non perdere di vista, come la carta regalo Netflix, del valore di 25 euro, offerta gratis con l’acquisto di uno dei televisori contrassegnati nel volantino.

Restando invece in merito alle promozioni mobile, potrete scovare Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 10, Alcatel 1SE o Samsung Galaxy A02s, tutti in vendita a meno di 249 euro.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale di Carrefour, non dovete fare altro che collegarvi quanto prima alle pagine sottostanti, troverete i prezzi più bassi, gli sconti da non perdere, ed ogni dettaglio attualmente disponibile in esclusiva per voi nei punti vendita dell’azienda (gli acquisti non potranno essere completati online sul sito).