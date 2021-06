Sin dal momento della sua presentazione, il design di Xbox Series X ha suscitato l’ilarità della rete. La console di Microsoft assomiglia ad un monolite nero e gli utenti hanno subito visto delle somiglianze con un frigorifero.

Immediatamente l’idea della nuova console da gaming vista come un frigorifero è diventata un meme raggiungendo la viralità in rete. Microsoft ha fatto tesoro di questa situazione e, lo scorso anno, ha presentato un frigorifero a grandezza reale con i colori di Xbox Series X.

Tuttavia, il colossi di Redmond ha deciso di realizzare anche una versione più piccola del frigorifero e l’annuncio del nuovo modello è avvenuto durante l’E3. Il nuovo Xbox Mini Fridge è stato presentato durante la conferenza congiunta di Xbox e Bethesda durante l’Electronic Entertainment Expo 2021.

Microsoft sorprende tutti e all’E3 2021 presenta Xbox Mini Fridge

A differenza del modello a grandezza naturale, riservato a celebrità e scopi promozionali, la versione compatta sarà acquistabile da tutti. Microsoft non ha confermato il prezzo ufficiale ma le vendite inizieranno durante il periodo Natalizio.

Come si può vedere nel video di lancio, Xbox Mini Fridge sarà caratterizzato da tre scompartimenti per riporre cibo o bevande. Microsoft assicura che gli utenti potranno riporre fino a 10 lattine per supportare le sessioni di gaming più intense.

Guardando il frigorifero dall’esterno, l’unico colore che si vede è il nero. Il design della console viene ripreso esattamente con lo slot per inserire il disco e la caratteristica griglia superiore. È presente anche il logo Xbox illuminato nella parte superiore. All’interno il colore dominante è il verde per richiamare il colore del brand.

Non resta che attendere maggiori dettagli in merito al prezzo e alla disponibilità di Xbox Mini Fridge.