È una giornata ricca di annunci per OPPO. Dopo aver ufficializzato l’arrivo in Italia dei nuovi auricolari Enco Free2, il produttore ha confermato il debutto anche degli Enco Buds. Queste cuffie true wireless nascono con l’obiettivo di permettere agli utenti una lunga durata della batterie e funzionalità avanzate.

Le cuffie OPPO Enco Buds sono offrono un design compatto e moderno che ne favorisce il trasporto. Sono dotate della certificazione IP54 che garantisce la resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere. Questo le rende adatte ad un utilizzo prolungato durante l’attività sportiva o anche solo per ascoltare la musica durante la giornata.

La connettività si basa sulla tecnologia Bluetooth 5.2 che permette una trasmissione senza interferenze fino a 10 metri di distanza. Grazie alle varie modalità d’ascolto è possibile rispondere ad una chiamata, ascoltare musica o migliorare sincronizzazione audio-video a seconda delle esigenze.

OPPO ha presentato le nuove Enco Buds

Gli utenti potranno anche ascoltare audiolibri e podcast con un autonomia fino a 24 ore. Il case di ricarica inoltre permette di avere gli auricolari sempre carichi e pronti ad esprimere il massimo delle prestazioni. Il case inoltre è dotato della tecnologia di ricarica rapida che permette 1 ora di riproduzione con 15 minuti di carica.

I driver di Enco Buds sono da 8mm con bassi pieni. Non manca la tecnologia di cancellazione intelligente del rumore in chiamata per migliorare l’audio che riceve l’interlocutore.

I nuovi auricolari di OPPO saranno disponibili a breve nelle principali catene di elettronica e su Amazon. Il prezzo di lancio è di 59,90 euro nella colorazione White.