POCO ha annunciato una svolta nella distribuzione dei propri device. Considerando che la richiesta di X3 Pro e F3 da parte degli utenti è molto alta, il produttore ha deciso di rendere più facile il processo di acquisto.

Ecco quindi che i device POCO arriveranno ufficialmente da Unieuro. Entrambi i dispositivi saranno acquistabili sia nei punti vendita fisici sia sullo store online della catena di elettronica.

Ma non è tutto, l’accordo tra il produttore e Unieuro è in esclusiva. Sarà possibile toccare con mano i POCO X3 Pro e F3 solo nei punti vendita, potendo contare anche sul supporto dell’insegna leader di mercato.

POCO X3 Pro e F3 sono disponibili in esclusiva da Unieuro



Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO, ha dichiarato: “Ci piace l’idea di ampliare i nostri orizzonti e di ascoltare i nostri utenti che ci chiedevano di sbarcare almeno con questi prodotti nel mondo offline, facendo toccare con mano la qualità dei nostri dispositivi, quindi quale occasione migliore di questa!”.

Con questa mossa, POCO sta cercando di avvicinare il proprio brand a tutte le tipologie di utenti. Con al distribuzione esclusivamente online si tendeva a preferire una tipologia di clientela certamente più digitale. Grazie alla collaborazione con Unieuro, invece, tutti potranno conoscere i device del produttore.

Ricordiamo che POCO F3 è caratterizzato da un display AMOLED E4 da 6,67 pollici dotato di refresh rate a 120Hz. Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 870 5G che garantisce prestazioni ottimali in ogni condizione. Il brand considera questo device come il più potente di sempre mai realizzato. Il prezzo di listino è di 399,99 euro per la variante da 8/256GB di memorie RAM e interna mentre le colorazioni disponibili sono Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue.

POCO X3 Pro è un device pensato per i giocatori grazie a prestazioni elevate garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 860. Il display da 6.67 pollici permette di godere di un’esperienza di gioco ottimale. I colori disponibili sono Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze. Il prezzo del device è di 299,90 euro per la configurazione 8/256GB.