Come ben sappiamo, questa dovrebbe essere l’ultima stagione per quanto concerne una delle serie TV di Netflix migliori in assoluto, ovvero La Casa di Carta. La serie spagnola ideata da Alex Pina, come detto prima, è diventata un tormentone mondiale, e la quinta stagione andrà in onda in due parti in uscita il 3 settembre e il 3 dicembre 2021. Da poco tempo sono state rilasciate le prime immagini del continuo della rapina, dove il comandante (Il Professore) ha purtroppo perso il controllo della faccenda.

La Casa di Carta 5: ecco le prime immagini dal web

Quello che si evince dalle prime immagini dell’ultima stagione è il vero e proprio caos presente sia all’interno che all’esterno della Banca di Spagna, con il Professore che è stato colto di sorpresa in seguito alla scoperta del suo nascondiglio da parte dell’ispettore Sierra. La guerra, quindi, è ufficialmente iniziata e la banda è necessariamente chiamata ad impegnare il loro lato del carattere più forte per provare a sopravvivere, in preda alla paura di non avere un piano vero e proprio da seguire.

La banda è all’interno della Banca di Spagna da più di 100 ore, sono riusciti a mettere in salvo Lisbona, ma pare che il momento peggiore sia arrivato dopo la perdita di uno di loro. Il Professore è stato catturato, quindi non c’è alcun piano di fuga. In più, proprio nel momento in cui sembra che niente possa andare peggio di così, entra sulla scena un nemico molto potente che fino a quel momento non era mai stato incontrato: l’esercito. A quanto pare, si sta per avvicinare la fine del colpo, che sembra tanto essere una vera e propria guerra.