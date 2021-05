Non si ferma la guerra tra gli operatori. L’obbiettivo è quello di riportare a casa più ex clienti possibili. Proprio per questo Vodafone sta continuando la sua campagna in puro stile operator attack. Ancora per pochi giorni è disponibile un’offerta winback da urlo! Infatti diversi utenti sono ancora in tempo per passare a Vodafone attivando l’offerta migliore di sempre. Il bundle include davvero tanto a un prezzo speciale. Ecco i dettagli.

Vodafone Special 50 Digital Edition: più agguerrita che mai

Vodafone è più agguerrita che mai. Non perde un colpo e cerca ogni giorno di tener testa alle provocanti offerte low cost che gli operatori mobili virtuali immettono sul mercato. Si potrebbe definire “una guerra sporca” alla quale, l’operatore anglosassone, non vuole cedere.

Infatti a diversi suoi ex clienti ha inviato un SMS davvero formidabile. Il suo contenuto è incredibile. Si tratta della possibilità di tornare all’operatore attivando una delle offerte migliori di sempre: Vodafone Special 50 Digital Edition. Ecco il messaggio:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 3 giugno 2021“.

Costi e dettagli dell’offerta winback

Vediamo ora costi e dettagli della Vodafone Special 50 Digital Edition. Ricordiamo che l’offerta può essere attivata da tutti gli utenti che hanno ricevuto l’SMS soprammenzionato entro il 3 giugno 2021. Ecco il bundle della promozione che a 7 euro al mese propone:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

50 Giga di traffico dati.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero golosa. Vodafone sa come prendere i suoi clienti, ma soprattutto è capace a riacciuffare quelli che se ne sono andati a un’altro operatore.

Comunque, se non siete tra i fortunati ad aver ricevuto questo SMS, non disperate. Vodafone ha tante offerte molto speciali in portabilità che vi faranno sognare.