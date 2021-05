I Giga non ti bastano e prima della fine mese già sono finiti. Non sei il solo, è un problema che sta diventando più diffuso di quanto si possa immaginare. Magari ci fossero delle offerte con tutto illimitato senza dover spendere una fortuna! Ogni desiderio, per noi di Tecnoandroid è un ordine. Ecco 3 offerte mobile di Vodafone giuste giuste per te. Il prezzo varia a seconda del limite di velocità in download, e possono essere scelte in base all’uso che si fa di internet con il proprio smartphone.

Vodafone: entra anche tu a far parte della famiglia Infinito

A tutti coloro che necessitano di avere un piano tutto illimitato da utilizzare con il proprio smartphone, Vodafone propone la sua famiglia Infinito. Questa include 3 offerte che variano a seconda della velocità di connessione resa disponibile dall’operatore. Tra l’altro in questo mese sono anche scontate.

Per capire quale faccia al caso vostro vi indicheremo, a seconda della velocità in download, per cosa è consigliata quell’offerta. Vodafone Infinito vi aspetta. Ecco tutti i dettagli delle 3 promozioni.

Vodafone Infinito

La promozione Vodafone Infinito è ideale per chi deve navigare online, sui social network e ascoltare musica in streaming. La velocità in download è limitata a 2 Mbps. Il costo dell’offerta è di 24,99 euro al mese anziché 36,99 e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Giga illimitati di traffico dati fino a 2 Mbps in download.

Infinito Gold Edition

La promozione Vodafone Infinito Gold Edition è perfetta per chi ama guardare film e serie TV in streaming. Si possono condividere velocemente foto ed è adatta per le chiamate in HD. La velocità in download è limitata a 10 Mbps. Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese anziché 39,99 e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Giga illimitati di traffico dati fino a 10 Mbps in download.

Infinito Black Edition

Infine la promozione Vodafone Infinito Black Edition offre il meglio della velocità in 5G dell’operatore anglosassone. Questa offerta è l’ideale per chi è solito guardare video in ultra HD e ha bisogno di velocità per scaricare file di grandi dimensioni. La velocità in di navigazione è massima. Il costo dell’offerta è di 39,99 euro al mese anziché 59,99 e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Giga illimitati di traffico dati alla massima velocità.

In conclusione possiamo dire che queste 3 offerte soddisfano le esigenze di tutti. Tra l’altro sceglierne una potrebbe essere un modo per prendere con filosofia le recenti rimodulazioni di Vodafone a danno di alcuni clienti.