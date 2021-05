Il volantino Bennet si è recentemente rinnovato, ponendo sul piatto delle offerte prodotti aggiornatissimi, ed in alcuni casi anche di fascia alta, per cercare di assecondare il più possibile le richieste dei consumatori.

Fino al 9 giugno risultano in promozione svariati modelli di smartphone di alto livello, con possibilità di acquisto in ogni singolo punto vendita in Italia, senza vincoli regionali o territoriali, ma non direttamente sul sito ufficiale. Gli interessati potranno eventualmente appoggiarsi al Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa, con il pagamento rateizzato tramite il conto corrente bancario.

Bennet: queste sono le nuove occasioni da non perdere

Le nuove occasioni disponibili da Bennet toccano anche il mondo Apple, più precisamente risultano disponibili iPhone 11, nella variante da 128GB di memoria interna, a 599 euro, come anche l’ottimo iPhone 12, un vero e proprio best buy, oggi acquistabile a 799 euro.

Le alternative rappresentate dal sistema operativo Android, sono invece legate a dispositivi molto più economici, come Xiaomi redmi 9AT, disponibile all’acquisto a 99 euro, ma anche Xiaomi redmi Note 9 a soli 159 euro.

Sempre all’interno del volantino di Bennet potrete anche trovare alcuni televisori, con prezzo massimo di 329 euro, rappresentato dal TV LED da 43 pollici di casa Panasonic, senza dimenticarsi di un bellissimo MacBook Air di Apple disponibile all’acquisto a 979 euro.

Come avete potuto notare, la campagna promozionale di Bennet è davvero molto varia, per questo motivo vi consigliamo di aprire la pagina sottostante e di scoprire i singoli prezzi pensati per voi.