Tutti i prezzi più bassi disponibili da Unieuro, portano effettivamente gli utenti a poter raggiungere l’acquisto dei migliori smartphone in circolazione, senza essere minimamente costretti a spendere troppo.

Gli sconti che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, sono da considerarsi validi solamente sul sito ufficiale dell’azienda, non sarà possibile raggiungerli nei punti vendita o da altre parti sul territorio nazionale. Le spedizioni, come al solito, sono gratuite per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: che offerte e quanti sconti per gli utenti

I migliori smartphone attualmente in promozione rientrano tra Huawei P30 Lite New edition a 259 euro, Xiaomi redmi Note 10 a 199 euro, Motorola Moto G 5G a 199 euro, Samsung Galaxy A21s a 189 euro, Samsung Galaxy S21+ a 989 euro, Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Oppo A52 a 149 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Asus ZenFone 8 a 619 euro, Motorola Edge a 349 euro, Oppo Reno 4 a 299 euro, Huawei P40 Lite a 189 euro, Huawei P Smart 2021 a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 8 a 149 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Motorola Moto G9 Power a 179 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 499 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Oppo Find X2 Lite a 299 euro, Samsung galaxy A72 a 393 euro e similari.

Tutti gli sconti possono essere tranquillamente visionati sul sito ufficiale Unieuro, vi basterà collegarvi qui per accedere all’elenco aggiornato dei prezzi che l’azienda ha deciso di attivare e mettere a disposizione di ognuno di voi.