La novità di fine primavera e di inizio estate per Iliad si chiama Flash 120. I clienti che andranno ad attivare questa nuova tariffa in edizione limitata sul sito dell’operatore avranno diritto a un pacchetto che prevede chiamate e SMS senza limiti più 120 Giga per la connessione in internet anche in 5G. Il prezzo mensile sarà di 9,99 euro.

Iliad, in estate ecco le nuove tariffe per i clienti alternative alla Flash 120

La Flash 120 rappresenta sicuramente la tariffa più vantaggiosa dell’operatore francese nel corso di queste settimane. Al tempo stesso però gli abbonati avranno anche modo di attivare ulteriori due offerte: la Giga 80 (tariffa che sostituisce a listino la Giga 50) e la Giga 40.

La Giga 80 è anch’essa una new entry nel pacchetto tariffario di Iliad. I clienti che scelgono questa promozione avranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per un costo mensile di rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Sempre in questo pacchetto per i consumi su smartphone sono inclusi anche 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

Sempre attraverso le pagine internet ufficiali di Iliad, gli abbonati potranno scegliere la tariffa classica Giga 40. I clienti che attivano questa tariffa dovranno pagare un costo mensile di 6,99 euro con consumi previsti in SMS e chiamate senza limiti con 40 Giga per navigare in rete.

Le due offerte in alternativa alla Flash 120 prevedono sempre un costo extra di 10 euro per la ricezione della SIM. Ovviamente, l’operazione di portabilità o attivazione di nuova rete saranno determinati ai fini dell’acquisto.