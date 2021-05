Iliad festeggia proprio in questi giorni il suo terzo anniversario dall’arrivo in Italia. Il provider francese è sempre più protagonista nel mercato della telefonia mobile. Al tempo stesso però il gestore guarda anche al futuro. Il domani di Iliad presenta già una certezza, già confermata dagli addetti ai lavori. A breve l’operatore farà il suo esordio anche nel campo della telefonia fissa.

Iliad, quando arrivano le prime tariffe con Fibra ottica

La presenza delle prime offerte di Fibra Ottica da parte di Iliad rappresenta una svolta molto attesa, soprattutto da parte di quegli utenti che desiderano accedere a tariffe caratterizzate da prezzi in forte ribasso anche per i consumi delle comunicazioni domestiche.

Nel corso di queste ultime settimane, Iliad ha fatto importanti passi in avanti per consolidare il suo impegno attivo nel mondo della telefonia fissa. La partnership con Open Fiber si può leggere in quest’ottica. Anche la compagnia francese segue il simile accordo già raggiunto da WindTre e Fastweb con la società di Enel e CDP. Open Fiber garantirà ad Iliad la distribuzione della rete internet nelle case dei clienti italiani del gestore.

Iliad ha ricevuto anche l’autorizzazione ad operare nel settore della telefonia fissa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. A questo punto, i clienti si attendono soltanto una roadmap che, a rigor di realtà, è ancora in evoluzione.

I tempi per una prima release delle offerte Fibra ottica parlano di seconda parte del 2021. Tanti utenti però già attendono con ansia la disponibilità delle prime offerte entro la prossima estate.