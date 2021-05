Expert non delude assolutamente le più rosee aspettative dei tantissimi utenti pronti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, mettendo a disposizione di ognuno di noi una lunga serie di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere per risparmiare.

La natura della campagna è del più classico dei SottoCosto, ciò sta a significare che ognuno di noi può accedere agli sconti, sia in negozio che online (pagando però le spese di spedizione per la consegna a domicilio), ricordandone la limitazione importante in termini di scorte effettivamente disponibili. Il cliente potrà inoltre approfittare della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa.

Expert: tantissime offerte tutte per voi

Le offerte del volantino expert spaziano in ogni categoria merceologica, nonché nelle più svariate fasce di prezzo attualmente disponibili sul mercato dell’elettronica. Il top di gamma maggiormente interessante è l’iPhone 12, uno smartphone richiestissimo dalla popolazione, oggi acquistabile con un esborso finale di circa 759 euro.

Volendo invece risparmiare il più possibile, riducendo anche le aspettative in termini di qualità generale, ecco arrivare soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T, Motorola E6i, Realme 7, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y20s, Vivo Y70 e simili, tutti in vendita ad un prezzo che non va oltre i 400 euro di spesa effettivi.

Naturalmente sono disponibili anche tantissimi altri prodotti da Expert, per questo motivo consigliamo la visione delle pagine che trovate elencate direttamente nell’articolo.