Gli sconti nel volantino Carrefour sono davvero molto interessanti, e possono coinvolgere tutti gli utenti che vorrebbero riuscire ad acquistare gli ultimi top di gamma del momento.

L’accesso alla campagna promozionale, come al solito, è possibile in esclusiva nei vari negozi sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono disponibili in versione no brand, e con la classica garanzia legale di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nella stessa location d’acquisto.

Carrefour: queste sono le migliori occasioni del periodo

All’interno della campagna promozionale è possibile trovare un gran quantitativo di sconti, legati a svariate categorie merceologiche, come ad esempio i televisori di ultima generazione.

Nonostante tutto, nel caso in cui foste interessati all’acquisto di uno smartphone, potrete anche trovare piccole chance per accedere a modelli appartenenti alla fascia medio-bassa. Tra questi ricordiamo essere presenti Motorola Moto G30, Oppo A53s, Oppo A15, Alcatel 1SE, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9At, Samsung Galaxy A52, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9 o anche Oppo A91. Tutti sono disponibili a prezzi inferiori ai 400 euro, sono inoltre distribuiti in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti saranno rilasciati dai produttori (oltre che essere più tempestivi).

Sfogliando infine le pagine della campagna è possibile scovare altre occasioni altrettanto interessanti legate agli elettrodomestici, ed i prodotti in generale per la casa, soluzioni con le quali gli utenti potranno confrontarsi, riuscendo nel contempo a spendere poco ed aggiornare i prodotti della propria abitazione.