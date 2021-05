WindTre ha lanciato una nuova offerta rivolta agli ex clienti. Il gestore tramite una nuova campagna di SMS winback sta proponendo la sua incredibile WindTre GO 100 Star + a un costo di soli 7,99 euro al mese ma mancano soltanto poche ore alla scadenza.

WindTre GO 100 Star + a soli 7,99 euro al mese: l’offerta sta per scadere!

Gli ex clienti WindTre che hanno ricevuto in questi ultimi giorni l’SMS informativo che propone l’attivazione della tariffa GO 100 Star +, hanno pochissimo tempo a disposizione per richiedere il trasferimento del numero e ottenere le straordinarie soglie di minuti, SMS e Giga previste dall’offerta.

Entro oggi 21 maggio, salvo ulteriori proroghe da parte dell’operatore, sarà possibile recarsi in uno dei punti vendita WindTre e richiedere la nuova SIM, che prevede un costo di 10,00 euro; trasferire il proprio numero dall’attuale operatore; e completare l’attivazione della tariffa.

La WindTre GO 100 Star + prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 100 GB di traffico dati.

Gli utenti che non avranno la possibilità di ottenere la tariffa potranno comunque consultare il sito ufficiale del gestore alla sezione “Cambio operatore” e conoscere tutte le offerte operator attack attualmente proposte. A partire da soli 7,99 euro al mese sarà possibile ottenere: minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati. L’attivazione delle offerte WindTre GO 50 potrà essere effettuata direttamente online acquistando la nuova SIM.

Come previsto da tutte le offerte WindTre, i servizi extra saranno inclusi nel prezzo e non saranno addebitati costi aggiuntivi né spese impreviste.