Realme GT è il nuovo flagship dell’azienda cinese. Il device al momento non è ancora disponibile in Europa ed in Italia, ma il produttore ha confermato che l’attesa sta per giungere al termine.

Infatti, il flagship sarà presentato ufficialmente nel Vecchio Continente a giugno. Non è stata specificata ancora la data ufficiale, ma possiamo ipotizzare che arriverà nelle prime settimane del prossimo mese.

Il brand conferma che il device sarà acquistabile sul sito ufficiale di Realme, su Amazon e su AliExpress. Al momento non si conosce il prezzo definitivo ma siamo certi che la cifrà sarà altamente competitiva considerando l’hardware che Realme GT offre.

Si avvicina il lancio in Italia per Realme GT

Non vediamo l’ora di provare dal vivo questo device che si preannuncia molto interessante. Infatti, ci possiamo basare solo sulle informazioni provenienti dalla Cina, dove Realme GT è attualmente in vendita.

Il device vanta un display AMOLED da 6.43 pollici con refresh rate da 120Hz. Il SoC che spinge il sistema è il il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 che può contare anche su un sistema di raffreddamento di nuova generazione.

La batteria sarà da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida SuperDart a 65W. Inoltre, il produttore ha già confermato che Realme GT sarà il primo device a poter provare le novità di Android 12.

Infatti è già disponibile la prima versione di beta per il sistema operativo di Google che introduce anche la terza versione l’interfaccia utente proprietaria. Il debutto di Android 12 su Realme GT è atteso entro la fine del 2021.