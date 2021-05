Il Google I/O 2021 è l’evento dedicato agli sviluppatori dell’ecosistema Google. Durante il keynote di apertura, l’azienda di Mountain View ha svelato al mondo la prima beta ufficiale di Android 12.

La nuova versione del sistema del robottino verde va a rivoluzionare l’interfaccia di Android e porta con se diverse novità. Si tratta di novità sostanziali che cambiano totalmente il modo di usare i device. Come sempre in questi casi, gli utenti si stanno chiedendo quando l’aggiornamento arriverà sui propri device.

Purtroppo, possiamo confermare che non esistono date ufficiali sul rilascio dell’update e tutto dipende da come procederà la fase di test di Android 12. Tuttavia, alcuni produttori hanno confermato che i propri smartphone saranno aggiornati non appena il major update di Google sarà disponibile.

Android 12 arriverà su tantissimi device

Abbiamo deciso di creare una lista dei produttori che hanno già confermato l’arrivo dell’aggiornamento. Certamente il primo e più sicuro è Google che aggiornerà tutta la gamma dei proprio device a partire da Pixel 3 fino a Pixel 5. L’atteso Pixel 6 invece arriverà sul mercato potendo già vantare Android 12 preinstallato.

In queste ore sono arrivate conferme ufficiali da Realme e da OPPO ma molti altri produttori hanno dato il via ai programmi di beta test. Tra questi spiccano:

Xiaomi (Serie Mi 11)

(Serie Mi 11) OnePlus (Serie OnePlus 9)

(Serie OnePlus 9) Asus (Zenfone 8)

(Zenfone 8) SHARP (AQUOS R6)

(AQUOS R6) Vivo (iQOO 7 Legend)

(iQOO 7 Legend) ZTE (Axon 30 Ultra)

(Axon 30 Ultra) Nokia (X20)

Si tratta solo dei primi produttori che hanno avviato i test ma nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare maggiori conferme anche da brand del calibro di Samsung. Non resta che attendere i nuovi dettagli, considerando che l’elenco continuerà ad allungarsi nel corso delle settimane.