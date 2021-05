Gli utenti Samsung si erano rassegnati alla notizia che il Galaxy Note 21 era stato cancellato dal brand. Il CEO dell’azienda coreana, infatti, aveva confermato a marzo che il device non era nei previsto nei piani futuri.

Tutti gli indizi sembravano confermare questa possibilità. Tuttavia, in queste ore, il Galaxy Note 21 è tornato alla ribalta proprio grazie alla stessa Samsung. Il produttore ha realizzato un’installazione artistica all’esterno di un proprio punto vendita in cui sono presenti tutti i device realizzati.

I nomi dei dispositivi vanno a comporre la “G” di Google e in una posizione piuttosto centrale spicca proprio il nome del Galaxy Note 21 5G e di Galaxy Note 21 Ultra 5G. La conferma arriva da una foto scattata dall’utente Twitter Teqhnikacross che chiede aiuto anche a due leaker molto importanti.

@MaxWinebach @UniverseIce

I got a picture from an acquaintance.

It seems that the existence of the Note21 / 21 Ultra was confirmed in the sculpture of a large Samsung offline store that opened yesterday.

maybe Note is not dead. pic.twitter.com/u9F5YCn4fI

— THEMIS (@TEQHNIKACROSS) May 15, 2021