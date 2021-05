Il debutto della famiglia HONOR 50 è atteso nel corso delle prossime settimane. Il produttore non ha ancora confermato ufficialmente una data precisa, ma le indiscrezioni lasciano intendere che possa mancare veramente poco.

Infatti, i flagship attesi sono due ed entrambi sono continuamente al centro di nuovi leak che permettono di scoprire nuovi dettagli e parte delle specifiche tecniche. In particolare, grazie alle informazioni fornite da Digital Chat Station possiamo conoscere meglio i device.

Stando alle nuove indiscrezioni, sembra che due nuovi device HONOR compatibili con le reti 5G abbiano ottenuto la certificazione 3C. Si tratta di un passaggio obbligatorio che tutti i device tecnologici devono conseguire prime di poter essere commercializzati in Cina.

Honor 50 Pro potrà contare sulla ricarica rapida a 100W

I due smartphone del produttore hanno come numero di modello NTH-AN00 e NRA-AN00 e sono molto vicini al lancio. Considerando che gli unici device conosciuti del brand in arrivo sono HONOR 50 e 50 Pro, possiamo immaginare che si tratti proprio di questi due flagship.

In particolare, il numero di modello NTH-AN00 potrebbe riferirsi ad HONOR 50 e, di conseguenza, il codice NRA-AN00 a HONOR 50 Pro. Inoltre, il primo device sarà accompagnato da un caricabatterie con tecnologia di ricarica rapida a 66W.

La versione Pro, invece, supporterà la ricarica rapida fino a 100W. Per raggiungere questo risultato, il produttore si affiderà alla tecnologia Qualcomm Quick Charge 5. Al momento non sappiamo quando i due device arriveranno sul mercato, ma possiamo ipotizzare che il lancio ufficiale non sia troppo lontano.