DAZN: la domenica all'insegna del calcio con diversi match in esclusiva

Non ci sono dubbi sul fatto che dal prossimo anno la battaglia sarà ad appannaggio di DAZN. Il colosso del mondo live streaming per quanto concerne i contenuti sportivi in generale ha infatti perfezionato degli accordi che gli porteranno in esclusiva l’intero campionato di Serie A.

Nel frattempo, visto che le attuali competizioni non sono ancora giunte al termine, DAZN si concentrerà per offrire la massima qualità durante le partite di questa settimana. Dopo il turno infrasettimanale le squadre europee tornano ancora in campo per dare spettacolo durante quest’ultima giornata del weekend. In basso trovate la scaletta con tutti gli orari.

DAZN: queste sono le migliori partite del weekend, ecco la scaletta completa