A fine dell’anno scorso Nokia, o meglio HMD Global, quasi a sorpresa lanciò il nuovo modello della sua Serie 5, il Nokia 5.4, qui potete trovare il nostro articolo.

A distanza di qualche mese siamo finalmente riusciti a provarlo e a metterlo sotto stress e ora vi racconto le mie impressioni.

Nokia 5.4: Design

Il primo impatto con il nuovo Nokia 5.4 è stato ottimo perchè devo ammettere che il design è davvero molto bello ma soprattutto diverso da quello che siamo ormai abituati a vedere sul mercato.

Rimane sempre in linea con lo stile di mamma Nokia ma grazie ad un effetto rigato della scocca in plastica e a questo blue intenso chiamato Polar Night il risultato finale è molto gradevole.

PS: Anche la versione in colorazione Dusk ovvero viola non scherza affatto!

La qualità costruttiva è sempre ottima nonostante si stia parlando di un telefono di fascia medio bassa, non sono presenti infatti scricchioli o evidenti problematiche di costruzione.

Le dimensioni sono secondo me perfette, si tiene infatti comodamente in mano e non risulta ingombrante o scomodo quando lo si mette in tasca grazie alle sue dimensioni di 160,97mm X 75,99 mm X 8,7 mm di spessore.

Infine il peso di 180g non è eccessivo ed è ben bilanciato rendendo l’usabilità ottimale.

Hardware:

Parliamo ora di quello che troviamo sotto la scocca, la demo unit che abbiamo in prova ha un processore Snapdragon 662 octa core da 2 GHz con GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna ma esiste anche la versione da 128 GB.

La memoria è espandibile tramite micro SD fino a 512 GB, molto interessante la possibilità di non dover rinunciare alla doppia SIM in quanto gli slot a disposizione nel carrellino sono 3 ( 2xNano SIM 1xMicroSD ).

E’ presente sul lato di sinistra anche un tasto fisico dedicato all’attivazione del assistente google, peccato però che non si possa personalizzare ed utilizzare per altro.

Infine da sottolineare la presenza dell’ingresso cuffie da 3.5 mm e del sensore di impronta digitale posizionato sul retro del telefono che permette di sbloccare il telefono in maniera più o meno rapida.

Display:

Lato schermo abbiamo un display da 6,39″ HD+ IPS LCD con una risoluzione di 720×1560 pixel e una densità di 269 ppi.

Sulla resa dello schermo non c’è molto da dire diciamo che è direttamente proporzionale al valore del telefono e che per la fascia di prezzo va più che bene.

Non molto bene la luminosità soprattutto sotto la luce diretta del sole che ne complica parecchio l’utilizzo durante giornate soleggiate.

Fotocamera:

HMD Global ha sempre dato una grossa importanza al lato fotocamere dei suoi dispositivi e anche in questo caso ha cercato di mettere il meglio per garantire una buona resa fotografica anche in questa fascia di prezzo ma purtroppo a mio avviso non è riuscita nel suo intento.

Troviamo ben 4 fotocamere, 1 fotocamera principale con sensore da 48 megapixel, 1 fotocamera per la profondità con sensore da 2 megapixel, 1 fotocamera Ultra-wide con sensore da 5 megapixel e infine 1 fotocamera Macro con sensore da 2 megapixel.

Purtroppo però la resa fotografia è molto scarsa, si riescono ad ottenere buoni risultati solamente con una ottima luce mentre in altre condizioni i sensori fanno molta più fatica e il rumore nelle foto fa il resto.

Peccato perchè lato software all’app fotocamera di questo Nokia 5.4 non manca davvero nulla, abbiamo diverse modalità tra cui quella notturna, che devo dire non funziona male, oltre all’intelligenza artificiale che riconosce la scena e ti suggerisce quale è la modalità più indicata da utilizzare.

Per quanto riguarda invece i video possiamo registrare al massimo con una risoluzione di 1080p a 60fps , bella però la modalità cinema che da il pieno controllo all’utente di tutte le impostazioni per girare i video nei migliori dei modi.

Possiamo infatti gestire gli ISO, il bilanciamento del bianco, l’esposizione, la messa a fuoco, l’audio e molto altro.

Sistema operativo e altre caratteristiche:

Ormai lo sappiamo tutti, smartphone Nokia è sinonimo di Android One ovvero la versione pura senza fronzoli del robottino verde.

Questo significa non solo una buona fluidità ma anche aggiornamenti garantiti per 2 anni cosa da non sottovalutare.

Su questo Nokia 5.4 troviamo però ancora Android 10 che purtroppo non è l’ultimissima versione, anzi mentre come Patch di sicurezza siamo abbastanza in linea, al momento della stesura di questo articolo abbiamo la patch di Aprile 2021.

Inoltre sistema operativo non è cosi fluido come Android One ci ha abituato, anzi certe volte fa esattamente il contrario di quello che vorremmo, e spesso sembra che viva di vita propria. Mi è capitato infatti più volte che partisse da solo Google Assistant o che il centro notifiche scendesse da solo senza che nessuno glie lo abbia chiesto.

Mettiamoci anche che il comparto hardware del telefono non è dei più performanti e ci troviamo con un telefono quasi difficile da usare, lento a recepire i comandi e che spesso si blocca.

Spero vivamente che con i prossimi aggiornamenti tutte queste problematiche piccole ma fastidiose possano essere risolte.

Per completare le caratteristiche di questo smartphone vi posso dire che troviamo il Wifi mono banda 802.11 b/g/n, connettività LTE Categoria 4, bluetooth 4.2, NFC, la radio FM, Audio OZO e ovviamente GPS/AGPS, GLONASS, BDS e Galileo.

Batteria:

Sotto la scocca troviamo un ampia batteria da 4000 mAh che , viste le prestazioni del telefono e l’utilizzo che un utente medio ne può fare , si comporta molto bene garantendo una autonomia di una giornata e mezzo purtroppo però la ricarica tramite il caricatore dato in confezione è a soli 10W.

Conclusioni Nokia 5.4:

Per concludere sono rimasto un pò deluso da questo nuovo modello di HMD Global, ovviamente sapevo cosa avrei provato e soprattutto sapevo la fascia a cui si rivolgeva dato il prezzo di soli 199€ di listino infatti non critico gli evidenti limiti nella fotocamera o del display ma sinceramente mi aspettavo di più dal lato dell’affidabilità software/hardware. Speriamo davvero che con qualche aggiornamento si riesca a ritrovare la qualità ormai certa di Nokia.