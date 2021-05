In Italia si sta virando per una vera e propria trasformazione Green dei trasporti. Come previsto anche dalla scrittura del Recovery Fund, nel corso degli anni futuri l’obiettivo sarà quello di una vera e propria riconversione ecologica della circolazione. Il progetto di cambiamento parte già dai tempi presenti, con una serie di incentivi per chi si impegna all’acquisto di auto elettrica.

Auto elettrica, tutti i bonus previsti con i nuovi veicoli

Gli ecobonus previsti per gli italiani che andranno ad immatricolare auto elettrica o vettura ibrida sono molto convenienti. Anche in linea con la spesa effettuata all’atto di acquisto, sono previsti sconti sino a 10mila euro.

Il bonus massimo con un valore totale di 10mila euro è previsto per tutti coloro che acquista un’auto elettrica e che al tempo stesso effettuano la rottamazione della precedente vettura. Ci sono invece 6mila euro di sconto, in caso di mancata rottamazione.

Non soltanto sconti per chi immatricola un’auto elettrica. I fondi attualmente disponibili prevedono anche ecobonus per veicoli ibridi plug-in. Di base, gli italiani potranno ricevere un bonus dal valore di 6mila euro per chi si impegna alla rottamazione e 3mila euro di ecobonus senza rottamazione.

Attenzione anche agli atri benefici per chi acquista una vettura ecologica. Sempre con auto elettrica o con auto ibrida è anche previsto il mancato pagamento del bollo auto. L’esenzione del bollo sarà a disposizione dei cittadini che hanno immatricolato una vettura green in questo 2021 oppure nel biennio tra il 2019 e 2020. L’esenzione del bollo sarà su scala regionale.